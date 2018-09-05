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Что будет с церквями, которые не войдут в Единую поместную церковь в Украине

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Филарет сделал важное заявление о создании Единой поместной церкви в Украине
Филарет сделал важное заявление о создании Единой поместной церкви в Украине / Фото из открытых источников

Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не примкнут к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, передает "Интерфакс".

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По его словам, после получения Томоса на Соборе изберут предстоятеля единой автокефальной православной церкви.

"Томос будет. После Томоса будет собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии. Те, кто не обращался, на Соборе не будут иметь права. Собор означает, что все три церкви объединились в одну Единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он выберет своего предстоятеля, и будет в Украине одна украинская церковь, а те, кто не присоединится к этой украинской церкви, должны называться Русская православная церковь в Украине", – сказал Филарет

В то же время, настоятель УПЦ КП уверен, что единая автокефальная церковь в Украине будет создана до конца этого года.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.

Теги: Новости политики Новости Украины РПЦ УПЦ МП УПЦ КП Филарет религия Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
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