Автокефалия Украинской церкви: когда это будет, и что изменится для прихожан

Единая поместная украинская церковь очень близка к получению автокефалии. Архиерейский собор в Константинополе рассмотрел такую просьбу Украины. Похоже, что особых возражений нет. Но процесс будет долгим и сложным.

Когда Единая поместная церковь может получить томос Вселенского патриархата, и какие испытания ждут украинских верующих, – в материале 24 канала.

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Парадоксально, но именно Кремль и его пропагандистский отдел "русского мира" – РПЦ в определенной степени способствовал тому, что Вселенский патриарх Варфоломей стал на сторону Украины в вопросе предоставления томоса (указ, декрет в некоторых вопросах церковного устройства – "24") Украинской православной церкви. Россия снова переиграла сама себя попытками давления на Константинополь с тем, чтобы помешать принятию решения о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

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Сначала в Стамбул приехал ставленник РПЦ в Украине – народный депутат Вадим Новинский. Но получил резкий ответ Варфоломея. Тогда Москва послала Кирилла, что стало буквально дипломатическим фиаско для российского патриарха. После встречи патриархов, которая состоялась 31 августа, член священного синода Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил заявил, что в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский патриархат принял решение рассмотреть все способы, как можно провозгласить автокефалию.

Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем его. Об этом Вселенский Патриархат также сообщил патриарху Кириллу во время его визита,

– заявил митрополит Галльский Эммануил.



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А уже 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей. По мнению наблюдателей, по сути, вопрос предоставления томоса решен. Как считает политический эксперт Александр Леонов, пока не известно, когда это произойдет официально, но предполагает, что в октябре этого года.

Пути назад нет. Россия в лице патриарха Кирилла получила громкую пощечину. РПЦ МП – последнее, что очень тесно связывало Украину с Россией. Это важный элемент и инструмент для российской гибридной войны. Единая церковь – возможность для Украины идти окончательно своим путем,

– подчеркнул Александр Леонов.

Как отреагируют прихожане на предоставление автокефалии Украинской церкви?

По убеждению экспертов, в связи с предоставлением Украинской единой поместной церкви автокефалии будут попытки со стороны московского патриархата организовать крестные ходы, ситуация нагнетается. Но, считает Леонов, вряд ли это будет иметь желаемый для Кремля эффект. В частности, по его мнению, из-за того, что прихожан московского патриархата можно условно разделить на несколько групп. Первая – те люди, которые действительно ориентированы на Россию, именно они являются двигателями панических апокалиптических заявлений о столкновениях и противостоянии за предоставление томоса Украинской церкви. Эти люди, как правило, активные участники всех крестных ходов УПЦ МП.

Вторая группа прихожан московского патриархата – те, что ходят в церкви УПЦ МП, но выступают за Украинскую автокефальную церковь. Многие из них даже не говорят, что являются прихожанами УПЦ МП. Третья – за Украинскую церковь, но ходят в УПЦ МП, поскольку сейчас она является канонической церковью. Но они первые перейдут в Единую поместную церковь,

– уверен Александр Леонов.

По словам политического эксперта Андрея Вигиринского, проблем не избежать. Тем более, если Единая поместная церковь будет сформирована на основе УПЦ Киевского патриархата. Во-первых, те, кто раньше в Украине расшатывал этот вопрос, продолжит манипулировать верующими людьми. В частности, акцентируя внимание на том, что официальный Киев выходит за пределы предоставленных конституционных полномочий, по сути, вмешивается в дела церкви. Ведь парламент по инициативе президента Петра Порошенко обратился к Константинополю. Эти люди, считает политолог, скорее всего, будут проводить акции выявления. Конечно, там будут манипуляторы, которые будут организовывать такие мероприятия.

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Во-вторых, подчеркивает Вигиринский, после того, как мы получим томос, состоится объединительный съезд церквей. И нужно понимать, каким образом в лоно Единой церкви будут переходить оплоты УПЦ МП. Процесс не быстрый, и надо на местах донести верующим, что произошло, дать им возможность сделать свой выбор.



Во время крестного хода в Киеве московский патриархат призвал готовиться к войне?

Специалист замечает: предоставление томоса Единой церкви не нарушает права верующих, их не заставляют молиться другому Богу или ходить в другую церковь. В Украине плюрализм вероисповедания. У нас очень много разных христианских церквей: католики, греко-католики, римо-католики.

Дискриминация по религиозным предпочтениям не допускается. Политически на этом будут играть. Хотя важно, чтобы и ура-патриоты не начали раскачивать эту тему, не устроили какую-нибудь провокацию, чем обязательно воспользуются росСМИ

– подчеркнул политолог.

Эксперт также отмечает, что это уже стало средством политической борьбы определенных пророссийских сил.

"Мы уже знаем, как защищают русскоязычное население. И сейчас отдельные политические силы будут педалировать тему, что из-за идейных предпочтений людей лишили церкви и имущества. Будут говорить, что им хотят насадить другую религию, другое видение, хотят забрать святыни. Это уже активно запускается. Особенно после того, как Варфоломей сказал, что Почаевская и Киево-Печерская Лавры перейдут под управление Единой поместной церкви", – подчеркнул Андрей Вигиринский.

Что будет с имуществом и названием УПЦ московского патриархата?

Это самый сложный вопрос. И касается не только таких святынь, как Киево-Печерская и Почаевская Лавра. С ними, по мнению Александра Леонова, проще всего.

Почаевская Лавра и Киево-Печерская Лавра – государственная собственность. Более того, объекты, которые охраняются ЮНЕСКО. Есть очень много нареканий относительно того, как с этими храмами ведут себя представители московского патриархата. Можно просто пригласить представителей ЮНЕСКО и поставить вопрос о том, имеют ли право священнослужители УПЦ МП дальше распоряжаться этим достоянием мировой культуры,

– подчеркивает Александр Леонов.

Но, отмечают эксперты, есть другие церкви. По мнению Вигиринского, важно, чтобы никто из политиков или чиновников не проявил инициативу лишить УПЦ МП льгот. Это запрещено законом, которым регламентируется, какой это патриархат. Речь идет в целом о религиозных организациях. Материнской церковью, подчеркивает он, для Украины, как и России, и дальше будет Константинополь.



Москва вывозит из Почаевской Лавры имущество?

Так просто так называемое "свое" имущество и огромные прибыли Москва не отдаст. Кстати, украинские СМИ сообщают, что из Почаевской Лавры выезжают большие фуры. Не исключено, что с имуществом. Поэтому правоохранителям стоит присмотреться, не вывозятся ли предметы культурного наследия.

Экономический эксперт Сергей Фурса отмечает, не допустим, чтобы контроль над доходами УПЦ МП осуществлял Кремль. И вопрос поместной церкви – это не вопрос религии, а национальной безопасности. Потому что ключевая религиозная организация в стране работает на врага.

Логично для государства создать Единую украинскую церковь, которая бы не подчинялась Москве, дать ей льготы. Ничего личного, только бизнес. В результате большая часть священников добровольно перейдет в Единую поместную церковь, не нарушая никаких своих правил. Ведь формально они останутся под крылом Константинополя. Изменится лишь прослойка, вместо Москвы будет Киев. А стимулом, как всегда, станет финансовый рычаг. Самый эффективный из имеющихся,

– отмечает Сергей Фурса.

С другой стороны, отмечает Леонов, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возможности перехода церковных общин по их желанию под другой патриархат. Принятие этого закона, по его словам, сделает невозможным какие-то силовые действия.

Но есть церкви, оформленные на физических лиц. Однако, отмечает эксперт, если культовое сооружение, оформлено на физическое лицо, то должны ли на него распространяться государственные льготы?

Вместе с тем, считают наблюдатели, когда произойдет объединение церквей, название УПЦ МП должно быть изменено. Это будет филиал РПЦ. И на их объектах так должно быть указано.

"На вопрос о принадлежности церковного имущества может уйти лет десять, чтобы проблема была хотя бы локализована. Приложат своих "усилия" и россияне, которые будут устраивать провокации в Украине, чтобы будоражить людей, чтобы начались силовые процессы. Но, как только Украина получит Томос, с каждым годом мы все больше будем отдаляться от России", – уверен Александр Леонов.

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