РПЦ не може ховатися під назвою "українська" церква, – Філарет

В Україні повинна бути лише одна православна церква. Тому, РПЦ не може ховатися під назвою "українська церква", якщо по суті, вона є російською і захищає інтереси РФ.

Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі "Радіо Свобода".

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"Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква, і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння завершують церковнослов’янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські", – наголосив він.

Священослужитель підтвердив, що має на увазі Московський патріархат в Україні.

"Вони повинні чесно назвати себе тим, ким вони є. Адже це російська православна церква, тому що захищає інтереси Росії", – підкреслив глава УПЦ КП.

Також, Філарет прокоментував заяву офіційного представника УПЦ МП Миколи Данилевича. Напередодні, він вороже відреагував на зміну назви УПЦ МП на "Російську православну церкву в Україні" і заявив, що це є чистої води рейдерством (захопленням).

Ніякого рейдерства не буде. Цього хоче Москва. І таким чином створити підстави для втручання у внутрішні справи України. Так само, згадаймо, як почалася війна на сході. "Захищали" російськомовне населення. А зараз хочуть створити умови для "захисту" православних. А ми, знаючи це, не хочемо дати приводу для втручання у наші внутрішні справи. І тому ніякого насильного захоплення храмів не буде, а буде свобідний перехід тих, хто бажає. А хто не бажає, будуть залишатися у Російській православній церкві,

– підсумував Філарет.

Нагадаємо, на початку вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після утворення в Україні єдиної церкви усі, хто не приєднається до неї, мають називатися Російська православна церква в Україні. Наприкінці жовтня представники цієї церкви вже звернулися до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроект 5309, в якому якраз і мовиться про вищезазначене перейменування.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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