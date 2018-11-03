"Константинополя 565 років немає": в УПЦ МП відповіли на те, що вони припиняють існування

В Українській православній церкві Московського патріархату, переконують, що їхня організація існувала, існує та буде існувати, натомість Константинополя уже як понад 500 років немає. Також тут назвали гучні заяви з боку Вселенського патріархату щодо них "канонічним сюрреалізмом".

Таку заяву зробив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич, передає російська інформаційна агенція "Інтерфакс".

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"В УПЦ точно впевнені, що Константинополя 565 років як не існує. Це історичний факт. Але, як здається, на Фанарі (район Стамбулу, де розташовується резиденція Константинопольського патріарха – 24 канал) цього досі не помітили", – наголосив священнослужитель.

Водночас він зауважив, що УПЦ (Московського патріархату – 24 канал) існує. За його словами, це також є очевидним історичним фактом.

"Тому такі гучні слова окремих представників Константинопольського патріархату є схожими на якийсь канонічний сюрреалізм", – підсумував Данилевич.

Нагадаємо, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов заявив, що скасуванням акту 1686 року скасовано й адміністрацію Московської церкви Київської митрополії і всіх єпархій в Україні. Тобто, таким чином, Українська православна церква Московського патріархату припинила своє існування.



Згодом в Російській православній церкві традиційно на такі слова відреагували уїдливо. Щоправда, після цього осторонь не залишився і Константинополь, в якому заявили, що РПЦ буде позбавлено автокефалії, якщо вони не будуть визнавати першість Вселенського патріархату, зокрема і його рішення про надання автокефалії Українській православній церкві.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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