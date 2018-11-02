18:34
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      УПЦ МП припиняє існування в Україні: з'явилась уїдлива реакція РПЦ

      827 Читать новость на русском
      В РПЦ відреагували на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП
      В РПЦ відреагували на заяву Константинополя про припинення існування УПЦ МП / Фото з відкритих джерел

      У Російській православній церкві вважають тривожною заяву представника Вселенського патріархату, архієпископа Тельміського Іова про припинення існування Української православної церкви Московського Патріархату.

      Про це заявив прес-секретар патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков у своєму Facebook.

      Читайте також: "Проти нас всі сили пекла": намісник Києво-Печерської лаври у Москві заявив про вірність РПЦ

      2 листопада Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату. За словами представника Вселенського патріархату архієпископа Тельміського Іова, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.

      Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я,
      – сказав Волков.

      Також, речник патріарха Кирила додав, що за необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.

       

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет. 

       

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Єдина помісна церква УПЦ МП РПЦ Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      сьогодні , 17:00 Вакарчук и Зеленский как предохранители для старой политической элиты
      Олександр Гаврутенко
      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      сьогодні , 16:30 Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?
      Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      сьогодні , 16:05 Батуринська трагедія: чому 2 листопада в Україні – день пам'яті
      Євгенія Мазур
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Іноземним послам "провели екскурсію" на Майдан і в Будинок профспілок
       26 січня 2014 , 20:44
      Екс-форвард збірної України втретє поспіль забив в Азербайджані (ВІДЕО)
       26 серпня , 10:42
      Аргентинець продає купу металобрухту на колесах за $10 тисяч
       28 серпня , 10:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук