УПЦ МП припиняє існування в Україні: з'явилась уїдлива реакція РПЦ

У Російській православній церкві вважають тривожною заяву представника Вселенського патріархату, архієпископа Тельміського Іова про припинення існування Української православної церкви Московського Патріархату.

Про це заявив прес-секретар патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков у своєму Facebook.

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2 листопада Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату. За словами представника Вселенського патріархату архієпископа Тельміського Іова, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.

Звучать дуже тривожні заяви архієпископа Іова (Гечі). Ми серйозно стурбовані станом його душевного і духовного здоров'я,

– сказав Волков.

Також, речник патріарха Кирила додав, що за необхідності РПЦ "готова допомогти побратимові" з лікуванням або зі скеруванням його на навчання в одну із семінарій російської церкви.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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