"Проти нас всі сили пекла": намісник Києво-Печерської лаври у Москві заявив про вірність РПЦ

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло поїхав до Москви на фестиваль православних ЗМІ. Там він заявив про свою вірність Московському патріархату.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Релігія".

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Священнослужитель стверджує, що будь-яких "хитань" щодо вірності УПЦ РП у ченців Києво-Печерської лаври немає.

Не можу сказати, що в нашій братії є якісь хитання. Я вірю, сподіваюся і не сумніваюся, що братія залишиться вірною святій Українській православній церкві, що крім того носить титул Російської православної церкви,

– заявив Павло.

Окрім того, митрополит наголосив, що "по суті, Київського патріархату немає, це політична партія".

Він також заявив, що проти УПЦ МП "всі сили пекла", проте церква зуміє вистояти попри нібито "нинішній тиск" з боку Константинополя і влади України.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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