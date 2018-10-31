"Против нас все силы ада": наместник Киево-Печерской лавры в Москве заявил о верности РПЦ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел поехал в Москву на фестиваль православных СМИ. Там он заявил о своей верности Московскому патриархату.

Об этом сообщает "Интерфакс-Религия".

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Священнослужитель утверждает, что никаких "шатаний" относительно верности УПЦ РП у монахов Киево-Печерской лавры нет.

Не могу сказать, что в нашей братии есть какие-то шатания. Я верю, надеюсь и не сомневаюсь, что братия останется верной святой Украинской православной церкви, что кроме того носит титул Русской православной церкви,

– заявил Павел.

Кроме того, митрополит подчеркнул, что "по сути, Киевского патриархата нет, это политическая партия".

Он также заявил, что против УПЦ МП "все силы ада", однако церковь сумеет выстоять, несмотря на якобы "нынешнее давление" со стороны Константинополя и власти Украины.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и былоо принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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