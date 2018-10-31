Церковь еще одной страны пообещала сохранить верность Кириллу

Молдавская церковь останется частью Русской православной церкви, поскольку в обеих народов "общие православные и семейные ценности". В ближайшее время страна ожидает визита главы РПЦ Кирилла.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в Facebook.

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Так, лидер Молдовы провел встречу с главой Русской православной церкви Кириллом в Москве.

Провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова. Отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь,

– написал молдавский лидер.

Додон подчеркнул, что Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви. По его словам, "так было, есть и так будет и дальше". К тому же, говорит политик, такого же мнения придерживается большинство православных верующих Молдовы.

Также во время встречи обсуждались сроки пастырского визита патриарха Кирилла в Молдову. Додон выразил надежду на то, что визит состоится в ближайшее время.

"Святейший Владыка вручил мне орден преподобного Сергея Радонежского, второй степени, за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы", – добавил президент.