17:32
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Церковь еще одной страны пообещала сохранить верность Кириллу

      339 Читати новину українською
      Молдавская церковь останется частью РПЦ
      Молдавская церковь останется частью РПЦ / Фейсбук Dodon Igor

      Молдавская церковь останется частью Русской православной церкви, поскольку в обеих народов "общие православные и семейные ценности". В ближайшее время страна ожидает визита главы РПЦ Кирилла.

      Об этом президент Молдовы Игорь Додон написал на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Кого из архиереев УПЦ МП не пустят на объединительный Собор: известны детали

      Так, лидер Молдовы провел встречу с главой Русской православной церкви Кириллом в Москве.

      Провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова. Отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь,
      – написал молдавский лидер.

      Додон подчеркнул, что Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви. По его словам, "так было, есть и так будет и дальше". К тому же, говорит политик, такого же мнения придерживается большинство православных верующих Молдовы.

      Также во время встречи обсуждались сроки пастырского визита патриарха Кирилла в Молдову. Додон выразил надежду на то, что визит состоится в ближайшее время.

      "Святейший Владыка вручил мне орден преподобного Сергея Радонежского, второй степени, за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы", – добавил президент.

      Напомним, 15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

      В официальном заявлении РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви" – 11 октября в Стамбуле, Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине.

      История православной церкви: смотрите видео

      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ​
      •  
      Теги: Новости политики Молдова Религия РПЦ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выборы во Франции: как происходит первый тур голосования
       23 апреля 2017 , 19:23
      Как в России детей готовят к войне
       27 февраля 2016 , 10:27
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук