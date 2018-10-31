15:54
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Кого из архиереев УПЦ МП не пустят на объединительный Собор: известные детали

      182 Читати новину українською
      Зоря рассказал, кого из архиереев УПЦ МП не пустят на объединительный Собор
      Зоря рассказал, кого из архиереев УПЦ МП не пустят на объединительный Собор / Фото из открытых источников

      Участие в объединительном Соборе главы УПЦ МП Онуфрия является бессодержательным. Также нет смысла в присутствии архиереев Московского патриархата, выступающих против автокефалии.

      Об этом рассказал архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, пишет "Главком".

      Читайте также: "Заказали уничтожить": глава РПЦ отметился очередной выдумкой относительно Украины

      Так, в официальном документе Киевского патриархата указано, что принять участие в объединительном Соборе будут иметь право только те, кто обращался к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии.

      Архиепископ отмечает, что нет основания для архиереев Московского патриархата приходить на Собор, если они против автокефалии.

      Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы – члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата,
      - добавил Зоря

      По его словам, участие в собрании примут те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха.

      Представитель УПЦ КП отмечает, что Собор архиереев состоится в соборе Святой Софии в Киеве. Другие подробности относительно подготовки и даты мероприятия он не сообщил.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      КТО ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИЮ РПЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОМОСА ДЛЯ УКРАИНЫ

       

      •  
      Теги: Новости Украины Религия РПЦ УПЦ КП УПЦ МП Единая поместная церковь Томос
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сегодня , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук