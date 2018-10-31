Кого из архиереев УПЦ МП не пустят на объединительный Собор: известные детали

Участие в объединительном Соборе главы УПЦ МП Онуфрия является бессодержательным. Также нет смысла в присутствии архиереев Московского патриархата, выступающих против автокефалии.

Об этом рассказал архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, пишет "Главком".

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Так, в официальном документе Киевского патриархата указано, что принять участие в объединительном Соборе будут иметь право только те, кто обращался к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии.

Архиепископ отмечает, что нет основания для архиереев Московского патриархата приходить на Собор, если они против автокефалии.

Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы – члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата,

- добавил Зоря

По его словам, участие в собрании примут те, кто обратился к Вселенскому патриарху, а также представители от Вселенского патриарха.

Представитель УПЦ КП отмечает, что Собор архиереев состоится в соборе Святой Софии в Киеве. Другие подробности относительно подготовки и даты мероприятия он не сообщил.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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