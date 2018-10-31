Кого із архієреїв УПЦ МП не пустять на об'єднавчий Собор: відомі деталі

Участь в об'єднавчому Соборі голови УПЦ МП Онуфрія є беззмістовною. Також немає сенсу у присутності архієреїв Московського патріархату, які виступають проти автокефалії.

Про це розповів архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря, пише "Главком".

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Так, в офіційному документі Київського патріархату зазначено, що взяти участь в об’єднавчому Соборі матимуть право лише ті, хто звертався до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію.

Архієпископ наголошує, що немає підстави для архієреїв Московського патріархату приходити на Собор, якщо вони проти автокефалії.

Вони скажуть, що хочуть взяти участь. Вони ж архієреї? Саме так. З України? Так. Значить, скажуть вони, ми – члени Собору і ми проти об’єднання, проти автокефалії. Вони не самі прийдуть, а приведуть 90 архієреїв Московського патріархату,

– додав Зоря

За його словами, участь у зібранні братимуть ті, хто звернувся до Вселенського патріарха, а також представники від Вселенського патріарха.

Представник УПЦ КП зазначає, що Собор архієреїв відбудеться у соборі Святої Софії у Києві. Інші подробиці щодо підготовки і дати заходу він не повідомив.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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