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      Кого із архієреїв УПЦ МП не пустять на об'єднавчий Собор: відомі деталі

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      Зоря розповів, кого із архієреїв УПЦ МП не пустять на об’єднавчий Собор
      Зоря розповів, кого із архієреїв УПЦ МП не пустять на об’єднавчий Собор / Фото з відкритих джерел

      Участь в об'єднавчому Соборі голови УПЦ МП Онуфрія є беззмістовною. Також немає сенсу у присутності архієреїв Московського патріархату, які виступають проти автокефалії.

      Про це розповів архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря, пише "Главком".

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      Так, в офіційному документі Київського патріархату зазначено, що взяти участь в об’єднавчому Соборі матимуть право лише ті, хто звертався до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію.

      Архієпископ наголошує, що немає підстави для архієреїв Московського патріархату приходити на Собор, якщо вони проти автокефалії.

      Вони скажуть, що хочуть взяти участь. Вони ж архієреї? Саме так. З України? Так. Значить, скажуть вони, ми – члени Собору і ми проти об’єднання, проти автокефалії. Вони не самі прийдуть, а приведуть 90 архієреїв Московського патріархату,
      – додав Зоря

      За його словами, участь у зібранні братимуть ті, хто звернувся до Вселенського патріарха, а також представники від Вселенського патріарха.

      Представник УПЦ КП зазначає, що Собор архієреїв відбудеться у соборі Святої Софії у Києві. Інші подробиці щодо підготовки і дати заходу він не повідомив.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      ХТО ЩЕ ПІДТРИМУЄ ПОЗИЦІЮ РПЦ ЩОДО ТОМОСУ ДЛЯ УКРАЇНИ
      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква УПЦ МП УПЦ КП РПЦ Релігія
      Джерело: 24 Канал
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