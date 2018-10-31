Церква ще однієї країни пообіцяла зберегти вірність Кирилу

Молдовська церква залишиться частиною Російської православної церкви, оскільки в обох народів "спільні православні і сімейні цінності". Найближчим часом країна очікує на візит голови РПЦ Кирила.

Про це президент Молдови Ігор Додон написав на своїй сторінці у Facebook.

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Так, лідер Молдови провів зустріч із головою Руської православної церкви Кирилом в Москві.

Провів зустріч зі Святішим Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом. Обговорили питання підтримки православних і сімейних цінностей в Республіці Молдова. Зазначив, що у наших народів спільні духовні цінності і у нас загальна православна церква,

– написав молдовський лідер.

Додон наголосив, що Молдовська церква є складовою частиною Російської православної церкви. За його словами, "так було, є і так буде і далі". До того ж, каже політик, такої ж думки дотримується більшість православних вірян Молдови.

Також під час зустрічі обговорювались терміни пастирського візиту патріарха Кирила в Молдову. Додон висловив надію на те, що візит відбудеться найближчим часом.

"Святіший Владика вручив мені орден преподобного Сергія Радонезького, другого ступеня, за увагу до активної підтримки церковно-громадських ініціатив Православної Церкви Молдови", – додав президент.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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