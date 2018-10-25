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      Наслідки автокефалії: що буде з Києво-Печерською лаврою після надання Україні Томосу

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      Проросійські ЗМІ в Україні рясніють заголовками, що після надання Україні Томосу парафіян Московського патріархату поб'ють, а Києво-Печерську лавру відберуть.

      Тож прихильники московського православ'я готові йти хресним ходом на Київ, аби захистити резиденцію своєї віри.

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      Філарет говорить про повернення до Материнської Церкви. Проте, слова очільника Київського Патріархату віряни з Московського тлумачать по-своєму. Мовляв, їхні церкви будуть відбирати. Такі думки в їхні голови вкладають промосковські попи.

      Так само як у 2014 році вони говорили, що йдуть захищати російськомовних, так само вони намагаються пропагандистськи конструювати реальність, заявляючи, що хтось буде когось бити і щось відбирати,
      – сказав речник УПЦ КП Євстратій Зоря.

      Тож віряни готові в будь-яку хвилину кинутися в бій. У церквах навіть створюють бойові загони. Насамперед готуються боронити Києво-Печерську лавру – резиденцію Московського патріархату в Україні.

      Києво-Печерська лавра до кінця 17 століття була ставропігією Константинопольського патріархату. Але після того, як обманом Київська Митрополія перейшла в підпорядкування Москві, тут почали хазяйнувати попи з Білокам'яної.

      У радянські часи Лавра стала центром атеїстичної пропаганди. У 1988 році тут знову оселилия ченці. І першим настоятелем новоствореної обителі став нинішній очільник Київського Патріархату – Філарет. Тоді ж представник російського православ'я, бо іншого не було.

      Приналежність Києво-Печерської лаври була визначена у ті часи, коли не було жодних релігійних альтернативних структур, саме тому з того часу і до сьогодні там перебуває монастирська спільнота пов'язана з Московським патріархатом,
      – заявив релігієзнавець Андрій Юраш.

      Згодом Філарет зазнав гонінь за те, що прагнув створити самостійну українську церкву. А владу в Лаврі захопили орієнтовані на Москву попи.

      За президентства Януковича Нижню Лавру взагалі віддали в розпорядження Московського патріархату. Верхня залишилася в державній власності в управлінні Міністерства культури України, як заповідник.

      Проте релінієзнавці кажуть, що лавру ніхто не збирається відбирати у вірян. Попри те, що монастирський комплекс належить державі, громада вирішуватиме, яка церква буде тут.

      Ніяких захоплень, ніякого насильства, ніяких подібних речей, про які говорять з російського боку ніхто не буде робити,
      – додав речник УПЦ КП Євстратій Зоря.

      Звичайно, якщо прихильники Московського Патріархату не надумають створити тут антиукраїнське підпілля.

      Як передали, то так само можна і повернути, якщо там буде вестися антидержавна діяльність і антидержавна пропаганда. Якщо УПЦ МП будуть використовувати ці приміщення, наприклад, як склади зброї,
      – заявила доктор філософських наук, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Людмила Філіпович.

      Священики ж певні, що такого не станеться. А парафіяни згодом усвідомлять, що немає сенсу підпорядковуватися московській церкві. Бо це не відповідає історичній правді і українці мусять мати свою власну церкву. Але більшість території лаври, як і зараз, залишиться заповідником.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України УПЦ МП УПЦ КП Томос Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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