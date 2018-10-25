Последствия автокефалии: что будет с Киево-Печерской лаврой после предоставления Украине Томоса

Пророссийские СМИ в Украине пестрят заголовками, что после предоставления Украине Томоса прихожан Московского патриархата побьют, а Киево-Печерскую лавру отберут.

Поэтому сторонники московского православия готовы идти крестным ходом на Киев, чтобы защитить резиденцию своей веры.

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Филарет говорит о возвращении к Материнской Церкви. Однако, слова главы Киевского Патриархата верующие из Московского толкуют по-своему. Мол, их церкви будут отбирать. Такие мысли в их головы вкладывают промосковские попы.

Так же как в 2014 году они говорили, что идут защищать русскоязычных, так же они пытаются пропагандистски конструировать реальность, заявляя, что кто-то будет кого-то бить и что-то отбирать,

- сказал спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.

Поэтому верующие готовы в любую минуту броситься в бой. В церквях даже создают боевые отряды. Прежде всего готовятся защищать Киево-Печерскую лавру – резиденцию Московского патриархата в Украине.

Киево-Печерская лавра до конца 17 века была ставропигией Константинопольского патриархата. Но после того, как обманом Киевская Митрополия перешла в подчинение Москве, здесь начали хозяйничать попы из Белокаменной.

В советские времена Лавра стала центром атеистической пропаганды. В 1988 году здесь снова поселились монахи. И первым настоятелем новообразованной обители стал нынешний глава Киевского Патриархата Филарет. Тогда же представитель русского православия, потому что другого не было.

Принадлежность Киево-Печерской Лавры была определена в те времена, когда не было никаких религиозных альтернативных структур, именно поэтому с тех пор и до сих пор там находится монастырское сообщество связано с Московским патриархатом,

– заявил религиовед Андрей Юраш.

Впоследствии Филарет подвергся гонениям за то, что стремился создать самостоятельную украинскую церковь. А власть в Лавре захватили ориентированные на Москву попы.

При президентстве Януковича Нижнюю Лавру вообще отдали в распоряжение Московского патриархата. Верхняя осталась в государственной собственности в управлении Министерства культуры Украины, как заповедник.

Однако религиоведы говорят, что лавру никто не собирается отбирать у верующих. Несмотря на то, что монастырский комплекс принадлежит государству, община будет решать, какая церковь будет здесь.

Никаких захватов, никакого насилия, никаких подобных вещей, о которых говорят с российской стороны никто не будет делать,

- добавил спикер УПЦ КП Евстратий Зоря.

Конечно, если сторонники Московского Патриархата не надумают создать здесь антиукраинское подполье.

Как передали, то так же можно и вернуть, если там будет вестись антигосударственная деятельность и антигосударственная пропаганда. Если УПЦ МП будут использовать эти помещения, например, как склады оружия,

– заявила доктор философских наук, заведующий отделом истории религии и практического религиоведения Людмила Филипович.

Священники же уверены, что такого не произойдет. А прихожане со временем осознают, что нет смысла подчиняться московской церкви. Потому что это не соответствует исторической правде и украинцы должны иметь свою собственную церковь. Но большинство территории Лавры, как и сейчас, останется заповедником.