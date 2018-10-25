"Они стали самостоятельными": Варфоломей будет отстаивать право Украины на автокефалию

После обретения независимости украинцы имеют право на автокефальную церковь, как и все балканские народы. Поэтому этот вопрос будет решен в интересах Украины.

Об этом сказал Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает orthodoxia.info.

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Так, на встрече с паломниками из Греции Варфоломей заверил, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа.

Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые некоторое время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо,

– подчеркнул Вселенский патриарх.

Он также добавил, что вопрос автокефалии для украинской церкви стало актуальным после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Напомним, недавно Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и был принят разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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