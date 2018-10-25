"Вони стали самостійними": Варфоломій відстоюватиме право України на автокефалію

Після здобуття незалежності українці мають право на автокефальну церкву, як і всі балканські народи. Відтак це питання буде вирішено в інтересах України.

Про це сказав Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє orthodoxia.info.

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Так, на зустрічі з паломниками з Греції Варфоломій запевнив, що питання автокефалії Української православної церкви буде вирішено в інтересах українського народу.

Українці мають право на автокефалію, як і всі балканські народи, які певний час перебували в прямій юрисдикції Вселенського патріархату, але настав час, коли вони стали самостійними. Чому всі інші мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців ні? Це несправедливо,

– наголосив Вселенський патріарх.

Він також додав, що питання автокефалії для української церкви стало актуальним після здобуття Україною незалежності у 1991 році.

Нагадаємо, нещодавно Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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