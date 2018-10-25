"Не до Собору": Філарет прокоментував суперечки із Макарієм щодо Єдиної помісної церкви

Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет вважає, що всі суперечливі питання об’єднання в Українську православну церкву слід вирішувати відкрито на соборі архієреїв.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українському радіо".

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Патріарх Філарет наголошує, що для отримання Томосу потрібно провести архієрейський Собор із тих архієреїв, які звернулися до Вселенського патріарха по автокефалію. Тоді ж слід обрати предстоятеля цієї вже об’єднаної Української православної церкви.

Він також прокоментував слова митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія про розбіжності між цервами щодо статуту й назви єдиної помісної церкви. За його словами, усі вони будуть вирішені на "не до Собору, а на Соборі".

Там буде і об’єднання, там буде і обраний предстоятель, там буде і прийнятий статут. І все це буде проходити відкрито, з участю всіх архієреїв – як Київського патріархату, так і Московського патріархату і Автокефальної церкви,

– наголосив Філарет.

Патріарх зазначає, що від УПЦ КП очікується 40 архієреїв, від УАПЦ – 14 архієреїв. Щодо Московського патріархату, то кількість архієреїв спрогнозувати важко.

"Невідомо скільки буде від Московського патріархату: чи буде 10, чи буде більшість", – сказав він

Про дату проведення Собору також наразі інформації немає:

Чуємо, що в листопаді буде. Конкретної дати поки що нема,

– повідомив патріарх УПЦ КП.

Філарет також зазначив, що визначення часу проведення Собору залежить від Вселенського патріарха.

"Знаємо одне: Вселенський патріарх твердо стоїть на позиції надання автокефалії українській церкві", – наголосив він.

Філарет не зміг відповісти, хто міг би скласти йому конкуренцію, але хотів би сам очолити об’єднану УПЦ, щоб протистояти Російській православній церкві.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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