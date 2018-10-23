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      "Мене обдурили": глава УАПЦ зробив гучну заяву про передачу Андріївської церкви

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      Глава УАПЦ Макарій заявив, що його обдурили з передачею Андріївської церкви
      Глава УАПЦ Макарій заявив, що його обдурили з передачею Андріївської церкви / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій заявив, що його обдурили з передачею Андріївської церкви в користування Вселенському Патріархату, не давши ніякого храму взамін.

      Про це очільник УАПЦ заявив в інтерв’ю каналу Еспрессо TV.

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      Митрополит зазначив, що в питанні передачі Андріївської церкви чинив послідовно.

      Я відповів, що особисто я погодився, але зберу архієреїв, тому що це не я вирішую. Ми віддаємо, а ви нам повинні щось взамін дати. Бо коли об’єднається Церква, то залишається Київська єпархія, яка не має собору, а там повинен бути архієрей. І потрібно Церкві приміщення тощо. Коли я зустрічався з Президентом, то він мені натякнув, як ви на це дивитеся. Я послідовна людина. Я не можу казати "так", а потім "ні". Але нам потрібно щось дати взамін. Є церква Кирилівська, є заповідник, є церква Спаса на Берестові – будь ласка,
      – сказав глава УАПЦ.

      Священослужитель додав, що в ефірі одного з українських телеканалів "Порошенко сказав, що пообіцяв і Філарету, і Макарію щось дати, але це буде одна церква, можна і так обійтися".

      "Але потрібно бути послідовним. Мене можна один раз обдурити, другий, але втретє не вийде", – наголосив митрополит Макарій.

      Він також зауважив, що Константинополю храми Московського патріархату Московські передавати не будуть,

      "А єдиний кафедральний собор УАПЦ – можна передати. Така ось справедливість", – підсумував предстоятель УАПЦ.

      Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

      ПЕРЕДАЧА АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ КОНСТАНТИНОПОЛЮ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Петро Порошенко Єдина помісна церква УАПЦ
      Джерело: 24 Канал
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