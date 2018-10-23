"Меня обманули": глава УАПЦ сделал громкое заявление о передаче Андреевской церкви

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий заявил, что его обманули с передачей Андреевской церкви в пользование Вселенскому Патриархату, не дав никакого храма взамен.

Об этом глава УАПЦ заявил в интервью каналу Эспрессо TV.

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Митрополит отметил, что в вопросе передачи Андреевской церкви поступал последовательно.

Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. Ибо когда Церковь объединится, то остается Киевская епархия, у которой нет собора, а там должен быть архиерей. И нужны Церкви помещения и тому подобное. Когда я встречался с Президентом, то он мне намекнул, как вы на это смотрите. Я последовательный человек. Я не могу говорить "да", а потом "нет". Но нам нужно что-то дать взамен. Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове-пожалуйста,

– сказал глава УАПЦ.

Священнослужитель добавил, что в эфире одного из украинских телеканалов "Порошенко сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись".

"Но нужно быть последовательным. Меня можно один раз обмануть, второй, но третий раз не получится", – подчеркнул митрополит Макарий.

Он также отметил, что Константинополю храмы Московского патриархата Московские передавать не будут,

"А единственный кафедральный собор УАПЦ – можно передать. Такая вот справедливость", – подытожил предстоятель УАПЦ.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве, как символический жест, в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.