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      "Меня обманули": глава УАПЦ сделал громкое заявление о передаче Андреевской церкви

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      Глава УАПЦ Макарий заявил, что его обманули с передачей Андреевской церкви
      Глава УАПЦ Макарий заявил, что его обманули с передачей Андреевской церкви / Фото из открытых источников

      Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий заявил, что его обманули с передачей Андреевской церкви в пользование Вселенскому Патриархату, не дав никакого храма взамен.

      Об этом глава УАПЦ заявил в интервью каналу Эспрессо TV.

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      Митрополит отметил, что в вопросе передачи Андреевской церкви поступал последовательно.

      Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. Ибо когда Церковь объединится, то остается Киевская епархия, у которой нет собора, а там должен быть архиерей. И нужны Церкви помещения и тому подобное. Когда я встречался с Президентом, то он мне намекнул, как вы на это смотрите. Я последовательный человек. Я не могу говорить "да", а потом "нет". Но нам нужно что-то дать взамен. Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове-пожалуйста,
      – сказал глава УАПЦ.

      Священнослужитель добавил, что в эфире одного из украинских телеканалов "Порошенко сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись".

      "Но нужно быть последовательным. Меня можно один раз обмануть, второй, но третий раз не получится", – подчеркнул митрополит Макарий.

      Он также отметил, что Константинополю храмы Московского патриархата Московские передавать не будут,

      "А единственный кафедральный собор УАПЦ – можно передать. Такая вот справедливость", – подытожил предстоятель УАПЦ.

      Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве, как символический жест, в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

      ПЕРЕДАЧА АНДРЕЕВСКОЙ ЦЕРКВИ КОНСТАНТИНОПОЛЮ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
       
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Религия Единая поместная церковь УАПЦ
      Источник: 24 Канал
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