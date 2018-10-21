Почему Андреевскую церковь передают Вселенскому патриархату: комментарий УПЦ КП

Передача Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату обусловлена тем, что в Украине и восстановлена ставропигия. Эта церковная структура станет посредником между единственной поместной Украинской православной церковью и Константинополем.

Об этом рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, передает "Главред".

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"В Украине восстановлена ставропигиа, то есть автономная церковная структура, которая непосредственно подчиняется Вселенскому патриарху. Фактически эта структура должна быть своеобразным посольством Вселенского патриарха, назначение которого – способствовать более эффективному взаимодействию Украинской церкви со Вселенским патриархатом", – отметил священнослужитель.

По его словам, ставропигия должна осуществлять не только дипломатические, но и религиозные функции, то есть проводить богослужения.

"А для этого нужен храм. Если государство как собственник и Вселенский патриархат как тот, кто образует ставропигию, достигли соглашения, что таким храмом может быть Андреевская церковь, то со стороны нашей церкви возражений нет", – подытожил Евстратий Зоря.

Напомним, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии такой шаг гаранта поддержали депутаты Верховной Рады.

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