"Томоси якісь обіцяють, непонятно що": Онуфрій зробив різку заяву про автокефалію для УПЦ

У Московському патріархаті продовжують робити скандальні заяви через надання автокефалії Українській православній церкві. Цього разу глава УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що Україні "обіцяють якісь там Томоси і непонятно шо", які "нас не спасуть".

Про це митрополит Онуфрій сказав у промові після урочистого богослужіння у кафедральному соборі Всіх святих землі Волинської у Луцьку, передає ВолиньPost.

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Зокрема, священослужитель заявив, що УПЦ МП має свободу та незалежність, а "ніякі Томоси, крім свободи від гріха, нас не спасуть".

А що сьогодні Томоси якісь там обіцяють, непонятно що... Ми маємо всі свободи і незалежності, церковні, адміністративні. Ми самі робимо все, як вважаємо за потрібне. Але ми маємо молитовні зв'язки з усіма православними, і з Росії, і з Америки, і з Греції... І ці зв'язки не можна рвати в угоду комусь,

– сказав Онуфрій.

Окрім того, глава Московського патріархату додав, що кожна людина "повинна шукати свій особистий Томос".

"Тобто, свободу від гріха. Оце той Томос, який ми маємо получити від Бога. А інші Томоси нас не спасуть", – вважає він.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Натомість Константинопольський патріархат повідомив, що не припинятиме євхаристійного спілкування з Російською православною церквою, незважаючи на її рішення про повний розрив взаємин.

Що таке припинення євхаристійного спілкування?Це рішення означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь. Такий крок є найвищою мірою інституційних церковних санкцій.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео