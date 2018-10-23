"Ми не зобов'язані": у РПЦ різко відреагували на заяву Варфоломія про російську пропаганду

Російська православна церква не зобов'язана підкорюватись рішенням Вселенського патріарха. Там знову заявляють, що лінія поведінки Варфоломія є "неправославною католицькою", а такий "підхід порушує чистоту православної віри".

Про це сказав секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігор Якимчук, пише "РБК".

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У РПЦ не погоджуються із позицією Варфоломія про те, що Константинополь має виключні права.

24 канал писав, що Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору. Їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

На те у РПЦ відповіли, що нібито у Константинополя "немає привілеїв".

Православний Вселенський собор не передбачає особливих привілеїв для Константинопольського патріархату. Крім привілеїв честі, що не дають будь-яких владних повноважень поза межами цієї церкви. Відповідно, ніякої потреби підкорятися рішенням Константинополя ні у Російської православної церкви, ні у будь-якої іншої немає,

– заявив він.

Представник РПЦ назвавнинішню лінію поведінки Варфоломія "неправославною католицькою", коли одному з предстоятелів присвоюються якісь особливі повноваження.

"Російська церква не згодна з таким підходом. Він порушує чистоту православної віри", – сказав він.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Натомість Константинопольський патріархат повідомив, що не припинятиме євхаристійного спілкування з Російською православною церквою, незважаючи на її рішення про повний розрив взаємин.

Що таке припинення євхаристійного спілкування?Це рішення означає, що віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь. Такий крок є найвищою мірою інституційних церковних санкцій.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.