"Мы не обязаны": в РПЦ резко отреагировали на заявление Варфоломея о российской пропаганде

Русская православная церковь не обязана подчиняться решению Вселенского патриарха. Там снова заявляют, что линия поведения Варфоломея является "неправославной католической", а такой "подход нарушает чистоту православной веры".

Об этом сказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, пишет "РБК".

Читайте также: Автокефалия для Украины: в УПЦ КП рассказали, можно ли сорвать получение Томоса

В РПЦ не согласны с позицией Варфоломея о том, что Константинополь имеет исключительные права.

24 канал писал, что Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора. Им придется согласиться с решениями Константинополя.

На это в РПЦ ответили, что якобы у Константинополя "нет привилегий".

Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий за пределами этой церкви. Соответственно, никакой надобности подчиняться решениям Константинополя ни у Русской Православной церкви, ни у любой другой нет,

– заявил он.

Представитель РПЦ назвал нынешнюю линию поведения Варфоломея "неправославной католической", когда одному из предстоятелей присваиваются какие-то особые полномочия.

"Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", – сказал он.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Зато Константинопольский патриархат сообщил, что не будет прекращать евхаристического общения с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о полном разрыве взаимоотношений.

Что такое прекращение евхаристического общения? Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео