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      В Україні більше немає Московського патріархату, – Константинополь

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      Константинопольський патріархат
      Константинопольський патріархат / dsnews.ua

      Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

      Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

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      "Скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні", – сказав архієпископ.

      За його словами, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.

      Всі архієреї тепер в Україні де-факто згідно з цим рішенням синоду є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого існування,
      – додав архієпископ Тельміський Іов.

      Він наголосив, що Вселенський патріарх скличе цей собор, коли вважатиме, що "час настав".

      "Якби Вселенський патріархат хотів щось здобути, він міг би просто відродити свою митрополію, яка існувала (у Києві) до кінця XVII століття. Але Константинополь цього не бажає. Константинополь бажає подарувати Україні автокефалію, щоб в Україні була своя церква", – сказав він.

      Нагадаємо, що до Верховного суду України подали три позови щодо скасування постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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