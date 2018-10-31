УПЦ МП подала до Верховного суду через Томос

До Верховного суду України подали три позови щодо скасування постанови Верховної Ради про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Про це повідомляє прес-слуба суду.

Читайте також: "Проти нас всі сили пекла": намісник Києво-Печерської лаври у Москві заявив про вірність РПЦ

"Станом на 30 жовтня 2018 року в провадженні Суду є три таких позовних заяви від різних позивачів. Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження… Ще одну справу призначено до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін", – йдеться в заяві.

Позови подали громади УПЦ Московського патріархату при храмі на ім'я Святителя Миколая Бердянської єпархії, Городницького Свято-Георгіївського чоловічого ставропігійного монастиря та єпископа Макарівського Вікарія Київської митрополії намісника Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці міста Києва УПЦ МП.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Історія православної церкви: дивіться відео