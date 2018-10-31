УПЦ МП подала в Верховный суд из-за Томоса

В Верховный суд Украины подали три иска об отмене постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает пресс-слуба суда.

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"По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве суда есть три таких исковых заявления от различных истцов. Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства ... Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с вызовом сторон", – говорится в заявлении.

Иски подали общины УПЦ Московского патриархата при храме на имя Святителя Николая Бердянской епархии, Городницкого Свято-Георгиевского мужского ставропигиального монастыря и епископа Макаровского викария Киевской митрополии наместника Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы города Киева УПЦ МП.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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