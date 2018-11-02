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      В Украине больше нет Московского патриархата, – Константинополь

      650 Читати новину українською
      Константинопольский патриархат
      Константинопольский патриархат / dsnews.ua

      Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украине под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

      Об этом он заявил в интервью ВВС.

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      "Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине", – сказал архиепископ.

      По его словам, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

      Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата о своей дальнейшей судьбе,
      - добавил архиепископ Тельмиський Иов.

      Он отметил, что Вселенский патриарх созовет этот собор, когда посчитает, что "время пришло".

      "Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала (в Киеве) до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь", - сказал он .

      Напомним, что в Верховный суд Украины подали три иска об отмене постановления Верховной Рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины УПЦ МП Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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