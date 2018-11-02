УПЦ МП прекращает существование в Украине: появилась язвительная реакция РПЦ

В Русской православной церкви считают тревожным заявление представителя Вселенского патриархата, архиепископа Тельмиского Иова о прекращении существования Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков в своем Facebook.

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2 ноября Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата. По словам представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья,

– сказал Волков.

Также, спикер патриарха Кирилла добавил, что при необходимости РПЦ "готова помочь собрату" с лечением или с направлением его на учебу в одну из семинарий Русской церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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