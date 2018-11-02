20:08
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      УПЦ МП прекращает существование в Украине: появилась язвительная реакция РПЦ

      678 Читати новину українською
      В РПЦ отреагировали на заявление Константинополя о прекращении существования УПЦ МП
      В РПЦ отреагировали на заявление Константинополя о прекращении существования УПЦ МП / Фото из открытых источников

      В Русской православной церкви считают тревожным заявление представителя Вселенского патриархата, архиепископа Тельмиского Иова о прекращении существования Украинской православной церкви Московского Патриархата.

      Об этом заявил пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков в своем Facebook.

      Читайте также: "Против нас все силы ада": наместник Киево-Печерской лавры в Москве заявил о верности РПЦ

      2 ноября Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата. По словам представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

      Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья,
      – сказал Волков.

      Также, спикер патриарха Кирилла добавил, что при необходимости РПЦ "готова помочь собрату" с лечением или с направлением его на учебу в одну из семинарий Русской церкви.

       

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

       

      История православной церкви: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Религия УПЦ МП Единая поместная церковь РПЦ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом
      сегодня , 20:00 Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом
      Катерина Петренко
      Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      сегодня , 19:30 Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      Крістіна Бердинських
      Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      сегодня , 19:00 Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      Блог Медіа
      "Найважче дивитись в очі матері": підполковником розповів про пошуки загиблих військових
      сегодня , 19:00 "Найважче дивитись в очі матері": підполковником розповів про пошуки загиблих військових
      Віталій Дейнега
      Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      сегодня , 18:01 Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      Яніна Ткачук
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
      14 августа , 08:30
      Главные новости футбола 12 августа: Ярмоленко дебютировал в АПЛ, Барселона и Бавария завоевали Суперкубки
       13 августа , 07:00
      Ярмоленко дебютировал в АПЛ – приличные оценки от английских СМИ и комплимент от Клоппа
       13 августа , 11:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук