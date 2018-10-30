В УПЦ МП заявляють, що виступають проти дискримінації інших церков

Українська православна церква Московського патріархату виступає проти будь-якої дискримінації церков. Такого ж ставлення церква чекає і до себе.

Про це розповів протоієрей, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП Микола Данилевич в ефірі радіо "Донбас.Реалії".

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Він наголосив, що УПЦ МП не захоплює ні в кого приходи та будівлі. Відтаксвященнослужителі хочуть, аби таке ставлення було і до них.

Ми проти будь-якої дискримінації, проти будь-яких гонінь інших церков та релігійних організацій, тому що наша церква перебуває в різних соціально-політичних умовах,

– сказав Данилевич.

За його словами, йдеться не лише про типчасово окуповані території. Данилевич зазначає, що в УПЦ МП в Україні теж "різні умови".

"Ми це відчуваємо з різних сторін", – заявив він.

Нагадаємо, на початку вересня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що після утворення в Україні єдиної церкви усі, хто не приєднається до неї, мають називатися Російська православна церква в Україні. Наприкінці жовтня представники цієї церкви вже звернулися до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроект 5309, в якому якраз і мовиться про вищезазначене перейменування.

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