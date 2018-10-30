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      В УПЦ МП заявляют, что выступают против дискриминации других церквей

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      Мы против дискриминации других церквей – УПЦ МП
      Мы против дискриминации других церквей – УПЦ МП / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против любой дискриминации церквей. Такого же отношения церковь ждет и к себе.

      Об этом рассказал протоиерей, заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич в эфире радио "Донбасс.Реалии".

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      Он подчеркнул, что УПЦ МП не захватывает ни у кого приходы и здания. Поэтому священнослужители хотят, чтобы такое отношение было и к ним.

      Мы против любой дискриминации, против любых гонений других церквей и религиозных организаций, потому что наша церковь находится в различных социально-политических условиях,
      – сказал Данилевич.

      По его словам, речь идет не только о временно оккупированных территориях. Данилевич отмечает, что в УПЦ МП в Украине тоже "разные условия".

      "Мы это чувствуем с разных сторон", – заявил он.

      Напомним, в начале сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после создания в Украине единой церкви все, кто не присоединится к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине. В конце октября представители этой церкви уже обратились в Верховную Раду с просьбой принять законопроект 5309, в котором как раз и говорится о вышесказанном переименовании.

      История православной церкви: смотрите видео

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия РПЦ УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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