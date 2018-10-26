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      "Должна честно называться российской": Киевский патриархат призывает Раду переименовать УПЦ МП

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      Церковь Московского патриархата должна признать, что она является русской, и обозначить это в своем названии. УПЦ КП обращается к Верховной Раде с призывом принять соответствующий законопроект.

      Об этом рассказал постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, пишет "Укринформ".

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      Архиепископ напомнил, что по этому поводу в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 5309 – он уже прошел рассмотрение в Комитете ВР по вопросам культуры и духовности. Комитет с предложениями рекомендовал его рассмотреть в первом чтении

      Этот законопроект обязывает религиозные организации, центр которых в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название того религиозного центра, той организации, частью которой они являются,
      – сказал он.

      По его словам, Москва возмущалась этим законопроектом еще в прошлом году. Тогда на Архиерейском соборе Русской православной церкви было принято постановление об изменении устава Русской церкви. В частности там отмечалось, что центр Украинской православной церкви митрополии Московского патриархата в Украине расположен в Киеве.

      "Они думают, что если они написали в уставе, что центр в Киеве, то украинцы глупые и этому поверят. ...Посмотрим на Украинскую православную церковь: в ее уставе написано, что она является частью Русской православной церкви? Есть. В уставе Русской церкви написано, что Украинская православная церковь входит в ее состав? Написано», – спикер Киевского патриархата.

      Архиепископ также отметил, что решения Поместного и Архиерейского соборов является обязательным для исполнения для УПЦ МП, это написано в обоих уставах. Кроме того, по его словам, митрополит Онуфрий принимает участие в заседаниях Синода.

      Есть ли центр в России? Есть. Когда они говорят, что они только молятся за патриарха, то они говорят неправду. И поэтому украинцы имеют право свободно выбирать центр своего подчинения, зная полную правду, к какой церкви они должны принадлежать,
      – подчеркнул он.

      Евстратий Зоря отметил, что УПЦ КП просит Верховную Раду принять указанный законопроект. Украинская православная церковь, которая приписывает себя к Московскому патриархату, должна назвиваться Русской православной церковью. При этом он подчеркнул, что права этой религиозной организации будут такие же, как и у других.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

      Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской церковью. Вся история нашей церкви в коротком мультике, который создал 24 канал.

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины УПЦ МП РПЦ УПЦ КП Религия
      Источник: 24 Канал
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