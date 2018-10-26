Россия готовит почву для военного вторжения в Украину, – Филарет

Москва готовит почву для того, чтобы вмешаться в Украину с военной силой. Новым поводом должна стать якобы защита Русской церкви Московского патриархата в Украине.

Об этом рассказал предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает УНИАН.

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Патриарх подчеркнул, что разговоров о предоставлении Томоса меньше, чем разговоров о захвате храмов. По его мнению, этому способствует Москва.

Это идет от Москвы. Москва готовит почву, для того, чтобы вмешаться военной силой,

– заявил он.

Филарет отметил, что на Донбассе Россия тоже искала такой повод – защита русскоязычного населения.

"Сейчас хотят новую причину придумать – это защита русской церкви Московского патриархата, защита православных (в Украине – 24 канал). Мы, зная это, не допустим никакого насилия и не дадим оснований для Москвы вмешиваться в наши украинские дела, в нашу украинскую церковную жизнь", – добавил патриарх.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что у россиян нет выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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