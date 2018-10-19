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      Путин готовит спецназ для введения в храмы УПЦ МП в Украине, – Тымчук

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      Путин готовит спецназ якобы для защиты храмов УПЦ МП в Украине
      Путин готовит спецназ якобы для защиты храмов УПЦ МП в Украине / Фото из открытых источников

      В России продолжается истерия из-за предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Так, президент РФ Владимир Путин готовит масштабные провокации в храмах Московского патриархата на территории Украины, якобы "для их защиты от националистов".

      Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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      Президент России Владимир Путин приказал руководству силовых ведомств РФ "гарантировать безопасность наших митрополитов при любом развитии событий", путем размещения в важнейших монастырях так называемой "УПЦ МП" групп спецназа ГРУ под прикрытием,
      – рассказал Тымчук.

      Он отметил, что такой приказ Путин дал силовикам 12 октября на заседании Совбеза РФ во время обсуждения дальнейшей перспективы функционирования РПЦ в Украине. На нем обсуждалось решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии УПЦ.

      "Министр обороны РФ Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Герасимов отметили, что в Генштабе ВС РФ уже отрабатываются планы непосредственного вывода на территорию Украины мобильных боевых групп (под прикрытием) с целью защиты Киево-Печерской и Святогорской лавр. По мнению данных руководителей, эти религиозные объекты первыми "попадают под угрозу нападений" со стороны "радикально настроенных и вооруженных боевиков-националистов", что "будет нести угрозу жизни иерархов и руководству" так называемой "УПЦ МП", – добавил нардеп.

      Кроме того, по его информации, военное руководство РФ доложило, что в рамках подготовки к реализации этих планов сейчас уже проводится подготовка групп спецназа на базе Новоафонского монастыря в Абхазии.

      "Таким образом, в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил России уже фактически разработана операция по дестабилизации ситуации в Украине с использованием религиозного фактора", – подчеркнул Тымчук.

       

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Как заявил журналистам по итогам заседания синода глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, Синод РПЦ признал "невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем".

      Что такое прекращение евхаристического общения?
      Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

      как разворачиваются события после предоставления украине автокефалии: хроника событий
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России РПЦ УПЦ МП Единая поместная церковь Религия Украина – Россия Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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