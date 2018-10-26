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      Росія готує підґрунтя для військового вторгнення в Україну, – Філарет

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      Росія готує підґрунтя для військового вторгнення в Україну під приводом захисту православних, – Філарет
      Росія готує підґрунтя для військового вторгнення в Україну під приводом захисту православних, – Філарет / Фото з відкритих джерел

      Москва готує підґрунтя для того, щоб втрутитися в Україну із військовою силою. Новим приводом має стати нібито захист російської церкви Московського патріархату в Україні.

      Про це розповів предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет, повідомляє УНІАН.

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      Патріарх наголосив, що розмов про надання Томосу менше, аніж розмов про захоплення храмів. На його думку, цьому сприяє Москва.

      Це йде від Москви. Москва готує підґрунтя, для того, щоб втрутитися військовою силою,
      – заявив він.

      Філарет зазначив, що на Донбасі Росія теж шукала такий привід – захист російськомовного населення.

      "Зараз хочуть нову причину придумати – це захист російської церкви Московського патріархату, захист православних (в Україні – 24 канал). Ми, знаючи це, не допустимо ніякого насилля і не дамо підстав для Москви втручатися в наші українські справи, в наше українське церковне життя", – додав патріарх.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

      ХТО ЩЕ ПІДТРИМУЄ ПОЗИЦІЮ РПЦ ЩОДО ТОМОСУ ДЛЯ УКРАЇНИ

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Томос УПЦ МП УПЦ КП Релігія РПЦ Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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