"Має чесно назватися російською": Київський патріархат закликає Раду перейменувати УПЦ МП

Церква Московського патріархату мусить визнати, що вона є російською, і позначити це у своїй назві. УПЦ КП звертається до Верховної Ради із закликом ухвалити відповідний законопроект.

Про це розповів постійний член Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря, пише "Укрінформ".

Читайте також: Росія готує підґрунтя для військового вторгнення в Україну, – Філарет

Архієпископ нагадав, що з цього приводу у Верховній Раді зареєстровано законопроект 5309 – він уже пройшов розгляд у Комітеті ВР з питань культури та духовності. Комітет із пропозиціями рекомендував його розглянути у першому читані

Цей законопроект зобов'язує релігійні організації, центр яких у країні-агресорі, у своїй повній офіційній назві відображати назву того релігійного центру, тієї організації, частиною якої вони є,

– сказав він.

За його словами, Москва обурювалася цим законопроектом ще торік. Тоді на Архієрейському соборі Російської православної церкви було прийнято постанову про зміни статуту Російської церкви. Зокрема там зазначалось, що центр Української православної церкви митрополії Московського патріархату в Україні розташований у Києві.

"Подивимося на Українську православну церкву: в її статуті написано, що вона є частиною Російської православної церкви? Є. У статуті Російської церкви написано, що Українська православна церква входить до її складу? Написано", – наголосив речник Київського патріархату.

Архієпископ також зазначив, що рішення Помісного і Архієрейського соборів є обов'язковим для виконання для УПЦ МП, це написано в обох статутах. Окрім того, за його словами, митрополит Онуфрій бере участь у засіданнях Синоду.

То є центр у Росії? Є. Коли вони кажуть, що вони тільки моляться за патріарха, то вони кажуть неправду. І тому українці мають право вільно обирати центр свого підпорядкування, знаючи повну правду, до якої церкви вони мають належати,

– наголосив він.

Євстратій Зоря наголосив, що УПЦ КП просить Верховну Раду ухвалити зазначений законопроект. Українська православна церква, яка приписує себе до Московського патріархату, повинна назвиватись Російською православною церквою. При цьому він наголосив, що права цієї релігійної організації будуть такі самі, як і в інших.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом такий її крок підтримала Білоруська та Душабинська православні церкви – обидві входять до складу РПЦ.

Вселенський Патріархат визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською церквою. Уся історія нашої церкви у короткому мультику, який створив 24 канал.