Константинополь може позбавити РПЦ автокефалії: названа причина

Російська православна церква може бути позбавлена автокефалії, якщо не буде визнавати першість Вселенського патріархату, зокрема і його рішення про надання автокефалії Українській православній церкві.

Про це заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов в інтерв'ю ВВС.

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Так, відповідаючи на питання, чи може Константинополь скасувати Російську церкву (її автокефалію), особливо з огляду на розрив нею євхаристійного спілкування з Вселенським патріархатом через українське питання, священослужитель зауважив, що сподівається на повернення РПЦ до Константинополя.

Ми сподіваємося, що Православна церква Росії прийде до розуму і повернеться в єднання зі Вселенським престолом, бо Вселенський престол не бажає рвати з нею відносин. Але якщо така ситуація продовжуватиметься довгий час, звичайно, Вселенський престол буде змушений приймати певні рішення, щоб забезпечити єдність церкви,

– зазначив архієпископ.

За його словами, Вселенський патріарх юридично має абсолютне право проголошувати автокефалію, бо це його привілей. Тому, якщо РПЦ має сумніви стосовно цього, вона повинна зректися власної автокефалії.

"Патріарший статус їй був даний у XVI столітті Вселенським патріархом Єремією ІІ. У цьому документі ясно сказано, що московському архієрею дається право називати себе патріархом при тому, що він має визнавати Константинопольського патріарха як свого главу", – додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.



2 листопада Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і з тих пір в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату. За словами представника Вселенського патріархату архієпископа Тельміського Іова, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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