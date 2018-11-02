Константинополь может лишить РПЦ автокефалии: названа причина

Русская православная церковь может быть лишена автокефалии, если не будет признавать первенство Вселенского патриархата, в частности и его решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмиский Иов в интервью ВВС.

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Так, отвечая на вопрос, может ли Константинополь отменить Русскую церковь (ее автокефалию), особенно учитывая разрыв ею евхаристического общения со Вселенским патриархатом из-за украинского вопроса, священнослужитель отметил, что надеется на возвращение РПЦ в Константинополь.

Мы надеемся, что Православная церковь России опомнится и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви,

– отметил архиепископ.

По его словам, Вселенский патриарх юридически имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, потому что это его привилегия. Поэтому, если РПЦ сомневается в этом, она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией II. В этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу", – добавил он.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

2 ноября Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата. По словам представителя Вселенского патриархата архиепископа Тельмиского Иова, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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