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      Російська православна церква своїми руками знищує УПЦ МП, – Клімкін

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      Клімкін прокоментував дії РПЦ через автокефалію для України
      Клімкін прокоментував дії РПЦ через автокефалію для України / Фото з відкритих джерел

      Російська православна церква наслідує політику державного керівництва РФ, яке увійшло в конфронтацію з цілим світом, і це веде до справжнього розколу в православній церкві. Окрім того, через свої дії, РПЦ практично власними руками знищує Українську православну церкву Московського патріархату.

      Про це зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін у своїй колонці на "Українській правді".

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      Українська автокефалія ніяк не може загрожувати Російській церкві хоча б тому, що Україна – це не Росія. Це Москві пояснювали вже багато разів! Якщо ж уже мова й зайшла про небезпеку руйнування РПЦ, то, як мені здається, нинішня ситуація більше скидається не на зовнішню змову, а на малозрозуміле, але настирливе саморуйнування,
      – вважає Клімкін.

      За словами дипломата, великі імперії переважно руйнують самі себе зсередини.

      "Схоже, що такий же шлях схильні обирати і їхні церкви. Натомість РПЦ мала би повернутися обличчям до своїх вірян і дбати про їхні духовні потреби та сподівання, а не копіювати політику російського державного керівництва, яке сьогодні увійшло в конфронтацію з цілим світом", – заявив глава МЗС.

      Клімкін переконаний, що для УПЦ Московського патріархату краще б було активно залучитися до дискусії про майбутнє Української єдиної помісної церкви, а не заважати цьому процесу.

      "З огляду на традиційно сильні позиції та масштаб УПЦ МП, це дало б змогу її ієрархам (принаймні тим, які цього хочуть) справляти чи не вирішальний вплив на процес об’єднання, стати незамінним творцем нової Української церкви", – сказав він.

      Дипломат підкреслив, що зараз у релігійному світі все відбувається з точністю до навпаки.

      "РПЦ змушує УПЦ МП втікати від реальності, самоізолюватися й маргіналізуватися. РПЦ практично сама своїми руками знищує УПЦ МП", – наголосив Клімкін.

      Окрім того, він додав, що РПЦ сама й посіяла зерна розколу в православному світі, коли підтримала агресію Росії проти України і коли бойкотувала Всеправославний собор 2016 року на Криті.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія РПЦ УПЦ МП Релігія Павло Клімкін Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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