Росія зумисне б'є по тому, що ми любимо, – по пам'ятках. І якщо в Харкові це був удар по Держпрому, то в Києві – по костелу. Збудований Городецьким, єдиний у столиці неоготичний Миколаївський костел має складну історію. Він непросто народжувався на світ, за СРСР там розмістили "глушилки" західних радіостанцій, а 2021 року він горів. Тоді було знищено унікальний орган. Окрім цього, будівлю костелу ніяк не передадуть релігійній громаді.

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Що відомо про удар по Миколаївському костелу в Києві

Про руйнування зранку повідомив Український міжнародний інститут відновлення. Там написали, що вибухова хвиля пошкодила фасадне вітражне скло на костелі, який є пам'яткою архітектури національного значення.

Пошкоджений вітраж у костелі в Києві / Фото Український міжнародний інститут відновлення

Удар переважно припав на БЦ "Торонто" поруч із пам'яткою.



Таким гарним костел був до атаки / Фото зі сторінки Українського міжнародного інституту відновлення

У КМВА також показали наслідки удару.

Російський удар по Миколаївському костелу 20 грудня 2024 / Фото КМВА

Миколаївський костел до і після атаки: промовисті фото

Рятувальники на місці удару: дивіться відео "РБК-Україна"

Мінкульт розповів про наслідки обстрілу костелу в Києві

У міністерстві уточнили масштаб пошкоджень.

У костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної "троянди". Понівечено бетонну раму, а також зовнішнє та внутрішнє скління. Окрім того, вибухова хвиля зруйнувала віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів – північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти,

– написали там.

У Мінкульті додали, що Росія систематично нищить українську культурну спадщину. Тож міжнародні партнери мають вдатися до активних дій, аби зупинити агресора.

"Радіо Свобода" показало, наскільки серйозно пошкоджено вітражі: дивіться відео

Адміністрація костелу відреагувала: кличе на різдвяну месу

Там провели паралелі із нещодавнім відкриттям Нотр-Даму. І зауважили: костел і до цього перебував в катастрофічному стані.

"Собор Паризької Богоматері, що в Парижі, відновили і з помпезністю й урочистістю відкрили сильні світу сього, але чи згадає світова спільнота про костел святого Миколая в Києві? (...) Я ж з сумом спостерігаю, як безжалісно нищиться наш костел. Сьогодні він страждає від російських ракет. Ворог плюндрує сакральне для нас, українців", – мовиться в дописі.



Знищені вітражі Миколаївського костелу / Фото адміністрація костелу

У коментарях люди закликають відкрити банку для пожертв на відновлення пам'ятки. Й гірко іронізують: а Папа Римський щось скаже чи знов промовчить?

За даними "Української правди", віряни готові прибрати в храмі, але спершу має приїхати комісія від Мінкульту.

Пам'яткознавець тримає уламки старовинного вітража: дивіться галерею фото

Утім, у костелі все ж запрошують на святкову Різдвяну Месу 24 і 25 грудня.

Цього дня було знищено й інші вітражі – в ресторані "ШахПлов". Хоча тамтешні твори мистецтва і не належали до пам'яток, та все ж були прегарні.