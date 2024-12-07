Багато хто пам'ятає страшні кадри пожежі в соборі у 2019 році, а також те, як падав шпиль, охоплений вогнем. Еммануель Макрон запросив на урочисте відкриття світових лідерів, у тому числі Володимира Зеленського. Український президент зустрівся у Парижі з Трампом.
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Як у Парижі відкривають собор Нотр-Дам 7 грудня
Мати дуже любляча, відкрий нам свої двері. Нотр-Даме, ти свідок надій. Відкрий двері свої, аби над нашими життями засяяло світло милосердя. І щоб перемога воскресіння відкрилася очам нашим,
– знову звертається священник.
Він знову стукає у двері, співає хор.
Він тричі ритуально стукає у двері жезлом. Співає хор.
Зайдімо нині до Нотр-Даму. Це храм, який нас об'єднує. Цей храм супроводжує нас на нашому шляху до Господа. Нотр-Даме, ти – модель віри. Відкрий свої двері, аби зібрати в радості дітей божих, яких розкидано по світу,
– зачитує священник.
Довго дзвонить дзвін і починається церемонія.
Ілон Маск також приїхав, люди просять про фото з ним.
Трамп проходить повз гостей, тисне їм руки, вони щось говорять. Зокрема і Володимир Зеленський.
Трамп довго тримає руку Макрона, щось йому говорить і навіть тягне французького президента на себе. Коли він іде, Макрон коротко ділиться враженнями з дружиною.
Макрон іде йому назустріч, лідери обмінюються рукостисканнями. Трамп цілує Бріжит Макрон, а потім стає позувати.
Із машини виходить Трамп. Дощ уже закінчився, тому над ним не тримають парасольку, як над принцом Вільямом.
Але Трамп, вочевидь, змерз і поводиться доволі невпевнено.
Зеленському аплодують, коли він проходить на своє місце. Гості встають, президент України обіймається та обмінюється кількома фразами з Дудою.
Прибули принц Вільям і президентка Грузії.
Вітають Володимира Зеленського. Український президент обійнявся з Макроном і першою леді Франції.
Прибули президенти Польщі та Німеччини.
Президент Франції разом з дружиною вітають гостей.