Мати дуже любляча, відкрий нам свої двері. Нотр-Даме, ти свідок надій. Відкрий двері свої, аби над нашими життями засяяло світло милосердя. І щоб перемога воскресіння відкрилася очам нашим,

– знову звертається священник.

Він знову стукає у двері, співає хор.