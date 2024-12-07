Зокрема, відомо, що в заході на честь реставрації Нотр-Даму візьмуть участь президент Зеленський і майбутній очільник США Дональд Трамп, передає 24 Канал із посиланням на AP.

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Єдність у часи глобальних викликів

Нищівна пожежа у 2019 році майже повністю знищила 861-річну пам’ятку, яку свого часу будували майже два століття.

Як страшно палав Нотр-Дам кілька років тому: дивіться відео

Собор, здавалося, зазнав катастрофічних руйнувань / Фото SkyTG24

Перед реставраторами постав величезний виклик / Фото Ministère de l'Intérieur

Для повної реставрації унікальної споруди знадобилося усього 5 років.

Реставрація Нотр-Даму / Фото Getty Images

Відновлений собор: дивіться фото

Очікується, що під сяйними вітражами багато світових лідерів, високопоставлених осіб і вірян зберуться ввечері, щоб відзначити цю подію — рідкісний момент єдності на тлі глобальних розбіжностей і конфліктів.

Який вигляд має відновлений собор зсередини: дивіться відео

Новообраний президент США Дональд Трамп, перша леді Америки Джилл Байден і британський принц Вільям, а також десятки державних і урядових діячів – загалом 1500 гостей відвідають святкування відкриття під високими готичними арками Нотр-Даму.

Спершу церемонія мала відбутися у передньому дворі собору. Однак через сильний вітер було вирішено увесь захід проводити усередині Нотр-Даму.

Відкриття модеруватиме архієпископ Лоран Ульріх. Тричі постукавши по дверях споруди посохом, виготовленим із обвугленої деревини, врятованої з охопленого вогнем даху собору, він знову оголосить його відкритим для поклоніння.

Псалми, молитви та гімни заповнять внутрішній простір, коли громовий орган собору, замовклий після пожежі, знову пробудиться. Інструмент із 8000 труб, ретельно відреставрований і очищений від токсичного свинцевого пилу, відповість на прохання архієпископа з чотирма органістами, які виконають імпровізовану мелодію.

Пізніше ввечері зірковий концерт буде центральною подією в соборі. Піаніст Ланг Ланг, віолончеліст Йо-Йо Ма та сопрано Претті Єнде – серед всесвітньо відомих артистів, які планують виступити.

У неділю Ульріх очолить інавгураційну месу та освятить новий вівтар собору, розроблений сучасним художником Гійомом Барде, щоб замінити той, який був розтрощений полум’ям під палахкотючим шпилем.

У Нотр-Дамі відбудеться зірковий концерт / Фото Getty Images

Безпека буде посилена протягом усіх вихідних. Будуть вжиті ті самі заходи, що й під час Олімпійських ігор у Парижі на початку цього року.

Іль-де-ла-Сіте – невеликий острів на річці Сена, на якому розташований Нотр-Дам, буде закритий для туристів і нерезидентів, а доступ буде обмежено для запрошених і тих, хто живе на острові.

Зони громадського огляду вздовж південного берега Сени вміщатимуть 40 000 глядачів, які зможуть стежити за святкуванням на великих екранах.

Відновлений Собор Паризької Богоматері відкриють у присутності десятків лідерів світу / Фото Getty Images

Для багатьох відродження Нотр-Даму – не лише досягнення Франції, а й подія світового масштабу: після повторного відкриття собор збирається приймати 15 мільйонів відвідувачів щорічно порівняно з 12 мільйонами до пожежі.

Зазначимо, що повторне відкриття Нотр-Даму відбувається в період глибоких глобальних заворушень, коли в Україні та на Близькому Сході точаться війни.