Мать очень любящая, открой нам свои двери. Нотр-Дам, ты свидетель надежд. Открой двери свои, чтобы над нашими жизнями засиял свет милосердия. И чтобы победа воскресения открылась глазам нашим,

– снова обращается священник.

Он снова стучит в дверь, поет хор.