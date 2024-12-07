Многие помнят страшные кадры пожара в соборе в 2019 году, а также то, как падал шпиль, охваченный огнем. Эммануэль Макрон пригласил на торжественное открытие мировых лидеров, в том числе Владимира Зеленского. Украинский президент встретился в Париже с Трампом.
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Как в Париже открывают собор Нотр-Дам 7 декабря
Наконец дверь открывается.
Мать очень любящая, открой нам свои двери. Нотр-Дам, ты свидетель надежд. Открой двери свои, чтобы над нашими жизнями засиял свет милосердия. И чтобы победа воскресения открылась глазам нашим,
– снова обращается священник.
Он снова стучит в дверь, поет хор.
Он трижды ритуально стучит в двери посохом. Поет хор.
Зайдем же сегодня в Нотр-Дам. Это храм, который нас объединяет. Этот храм сопровождает нас на нашем пути к Господу. Нотр-Дам, ты – модель веры. Открой свои двери, чтобы собрать в радости детей божьих, которые разбросаны по миру,
– зачитывает священник.
Долго звонит колокол и начинается церемония.
Илон Маск также приехал, люди просят сделать фото с ним.
Трамп проходит мимо гостей, жмет им руки, они что-то говорят. В том числе и Владимир Зеленский.
Трамп долго держит руку Макрона, что-то ему говорит и даже тянет французского президента на себя. Когда он уходит, Макрон коротко делится впечатлениями с женой.
Макрон идет ему навстречу, лидеры обмениваются рукопожатиями. Трамп целует Брижит Макрон, а потом становится позировать.
Из машины выходит Трамп. Дождь уже закончился, поэтому над ним не держат зонтик, как над принцем Уильямом.
Но Трамп, очевидно, замерз и ведет себя довольно неуверенно.
Зеленскому аплодируют, когда он проходит на свое место. Гости встают, президент Украины обнимается и обменивается несколькими фразами с Дудой.
Прибыли принц Уильям и президент Грузии.
Приветствуют Владимира Зеленского. Украинский президент обнялся с Макроном и первой леди Франции.
Прибыли президенты Польши и Германии.
Президент Франции вместе с женой приветствуют гостей.