Россия умышленно бьет по тому, что мы любим, – по памятникам. И если в Харькове это был удар по Госпрому, то в Киеве – по костелу. Построенный Городецким, единственный в столице неоготический Николаевский костел имеет сложную историю. Он непросто рождался на свет, при СССР там разместили "глушилки" западных радиостанций, а в 2021 году он горел. Тогда был уничтожен уникальный орган. Кроме этого, здание костела никак не передадут религиозной общине.

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Что известно об ударе по Николаевскому костелу в Киеве

О разрушениях утром сообщил Украинский международный институт восстановления. Там написали, что взрывная волна повредила фасадное витражное стекло на костеле, который является памятником архитектуры национального значения.

Поврежденный витраж в костеле в Киеве / Фото Украинский международный институт восстановления

Удар преимущественно пришелся на БЦ "Торонто" рядом с памятником.



Таким красивым костел был до атаки / Фото со страницы Украинского международного института восстановления

В КГВА также показали последствия удара.

Российский удар по Николаевскому костелу 20 декабря 2024 года / Фото КГВА

Николаевский костел до и после атаки: красноречивые фото

Спасатели на месте удара: смотрите видео "РБК-Украина"

Минкульт рассказал о последствиях обстрела костела в Киеве

В министерстве уточнили масштаб повреждений.

В костеле повреждены фасад и центральный витраж в форме готической "розы". Повреждены бетонная рама, а также внешнее и внутреннее остекление. Кроме того, взрывная волна разрушила оконные рамы лестничных клеток, которые ведут к шпилям – северной и южной башен, известных как Крестоцветы,

– написали там.

В Минкульте добавили, что Россия систематически уничтожает украинское культурное наследие. Поэтому международные партнеры должны прибегнуть к активным действиям, чтобы остановить агрессора.

"Радио Свобода" показало, насколько серьезно повреждены витражи: смотрите видео

Администрация костела отреагировала: зовет на рождественскую мессу

Там провели параллели с недавним открытием Нотр-Дама. И заметили: костел и до этого находился в катастрофическом состоянии.

"Собор Парижской Богоматери восстановили и с помпезностью и торжественностью открыли сильные мира сего, но вспомнит ли мировое сообщество о костеле святого Николая в Киеве? (...) Я же с грустью наблюдаю, как безжалостно уничтожается наш костел. Сегодня он страдает от российских ракет. Враг разоряет сакральное для нас, украинцев", – говорится в сообщении.



Уничтоженные витражи Николаевского костела / Фото администрация костела

В комментариях люди призывают открыть банку для пожертвований на восстановление памятника. И горько иронизируют: а Папа Римский что-то скажет или снова промолчит?

По данным "Украинской правды", верующие готовы убрать в храме, но сначала должна приехать комиссия от Минкульта.

Памятниковед держит обломки старинного витража: смотрите галерею фото

Впрочем, в костеле все же приглашают на праздничную Рождественскую Мессу 24 и 25 декабря.

В этот день были уничтожены и другие витражи – в ресторане "ШахПлов". Хотя тамошние произведения искусства и не принадлежали к памятникам, но все же были прекрасными.