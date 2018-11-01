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      Русская православная церковь своими руками уничтожает УПЦ МП, – Климкин

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      Климкин прокомментировал действия РПЦ из-за автокефалии для Украины
      Климкин прокомментировал действия РПЦ из-за автокефалии для Украины / Фото из открытых источников

      Русская православная церковь следует политике государственного руководства РФ, которое вошло в конфронтацию со всем миром, и это ведет к настоящему расколу в православной церкви. Кроме того, из-за своих действий РПЦ практически собственными руками уничтожает Украинскую православную церковь Московского патриархата.

      Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в своей колонке на "Украинской правде".

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      Украинская автокефалия никак не может угрожать Русской церкви хотя бы потому, что Украина – это не Россия. Это Москве объясняли уже много раз! Если же уже речь и зашла об опасности разрушения РПЦ, то, как мне кажется, нынешняя ситуация больше напоминает не внешний заговор, а на малопонятное, но назойливое саморазрушение,
      считает Климкин.

      По словам дипломата, большие империи преимущественно разрушают сами себя изнутри.

      "Похоже, что такой же путь склонны выбирать и их церкви. Вместе с тем РПЦ должна была повернуться лицом к верующим и заботиться об их духовных потребностях и ожиданиях, а не копировать политику российского государственного руководства, которое сегодня вошло в конфронтацию со всем миром", – заявил глава МИД.

      Климкин убежден, что для УПЦ Московского патриархата лучше было бы активно присоединяться к дискуссии о будущем Украинской единой поместной церкви, а не мешать этому процессу.

      "Учитывая сильные позиции и масштаб УПЦ МП, это позволило бы ее иерархам (по крайней мере тем, которые этого хотят) производить едва ли решающее влияние на процесс объединения, стать незаменимым творцом новой Украинской церкви", – сказал он.

      Дипломат подчеркнул, что сейчас в религиозном мире все происходит с точностью до наоборот.

      "РПЦ заставляет УПЦ МП бежать от реальности, самоизолироваться и маргинализироваться. РПЦ практически сама своими руками уничтожает УПЦ МП", – подчеркнул Климкин.

      Кроме того, он добавил, что РПЦ сама и посеяла зерна раскола в православном мире, когда поддержала агрессию России против Украины и когда бойкотировала Всеправославный собор 2016 на Крите.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Единая поместная церковь Павел Климкин Религия УПЦ МП РПЦ
      Источник: 24 Канал
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