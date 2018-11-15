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      Дата Об’єднавчого собору щодо автокефалії: в УПЦ МП зробили важливу заяву

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      Дати Об’єднавчого собору ще немає, її оголосять офіційно, – УПЦ КП
      Дати Об’єднавчого собору ще немає, її оголосять офіційно, – УПЦ КП / Соцмережі

      В Українській православній церкві Київського патріархату наголосили, що офіційно дату Об'єднавчого собору ще оголошено не було, оскільки триває процес підготовки. Також священнослужителі зауважили, що таку інформацію поширюють здебільшого поплічники Кремля, аби опісля створити "цунамі зради".

      Раніше 24 канал повідомляв, що Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, може відбутися 21 листопада, у день архістратига Михаїла. Згодом колишній речник УПЦ МП, а нині керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії протоієрей Георгій Коваленко сповістив, що захід усе ж відбудеться 22 листопада.

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      Проте у Київському патріархаті усю цю інформацію спростували. Як на своїй сторінці у Facebook наголосив речник Української православної церкви Київського патріархату, архиєпископ Євстратій ( в миру – Зоря), дати Об’єднавчого собору ще немає та її мають оголосити офіційно.

      Дату Собору буде оголошено офіційно. Доки її офіційно не оголошено – по суті дати немає. Так само, як проект Томосу було давно підготовлено, але документом він стане лише після офіційного ухвалення та поширення,
      – наголосив священнослужитель.

      За його словами, різні джерела, особливо "засоби московської дезінформації в Україні", наполегливо поширюють чутки про дату Собору лише з однією метою: якщо з якихось причин саме у поширену ними дату Собор не відбудеться, бо процес підготовки ще триватиме, вони планують створити цунамі "зради".

      "Цю технологію з десяток разів вже було використано дотепер. Пам‘ятаєте? – "Синод перенесено", "представники Константинополя відмовилися їхати в Україну", "Томосу не буде", "українське питання відклали". Тож не треба сіяти безпідставні очікування, щоби потім так само безпідставно не ширилася "зрада", – зауважив Євстратій Зоря.

      Також речник УПЦ МП підкреслив, оголошення дати Собору означатиме, що підготовчий процес завершено, однак зараз підготовка ще триває.

      "Хоч і не просто триває, але з позитивною динамікою, з тверезим баченням з боку ключових осіб і з їхнім об‘єктивним бажанням якомога швидко досягти успішного завершення – Томосу про автокефалію. Тому, замість ширення чуток, краще помоліться Богу за успіх доброї справи. І за напоумлення тих, хто зараз їй перешкоджає", – підсумував він.

      Нагадаємо, раніше очільник УПЦ КП Філарет зазначав, що Об'єднавчий собор може пройти у Софійському соборі в Києві. 

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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      Процес створення єдиної помісної церкви в україні: хроніка останніх подій
      Теги: Новини політики Новини України Єдина помісна церква Релігія Томос УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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