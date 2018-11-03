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      Коли відбудеться Об'єднавчий собор: імовірна дата проведення

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      21 листопада може відбутися Об'єднавчий собор
      21 листопада може відбутися Об'єднавчий собор / Фото з вільних джерел

      Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля може відбутися 21 листопада, у день архістратига Михаїла.

      Про це з посиланням на власні джерела, наближені до Вселенської патріархії, інформує російський "Комерсант".

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      Зазначається, що найімовірніше, Об'єднавчий собор відбудеться 21 листопада. Ця дата є досить символічною, оскільки це день архістратига Михаїла, покровителя Києва.

      Раніше стало відомо, що скоріш за все нова церква називатиметься "Українською православно церквою".

      Додамо, що 3 листопад у Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм в межах свого офіційного візиту до Туреччини. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Томос Релігія Новини політики Єдина помісна церква УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
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