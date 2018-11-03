УПЦ МП отримала в користування споруди Почаївської лаври до 2052 року

Споруди Почаївської лаври передані в користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року. Так стверджує депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця, який володіє документами державного реєстратора.

Про це повідомляє ТСН.

Замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею більше 7 тисяч квадратних метрів.

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Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Термін дії – до 1 січня 2052 року з правом пролонгації. Для держави цим документом створені ще більше проблеми,

– пояснив Паляниця.

Споруди були вилучені зі складу Кременецько-Почаївського заповідника ще у 2003 році за часів прем’єрства Віктора Януковича. Проте це розпорядження так і не було виконане, тож улітку 2018 року Міністерство культури доручило державному заповіднику взяти на баланс ці споруди. У вересні по документи звернулись і заповідник, і лавра. Державний реєстратор, який мав узгодити документи на користь заповідника, не виконав цього, тож лавра знайшла іншого реєстратора.

Поки той розглядав справу, реєстраційну дію в порушенні законодавства здійснив реєстратор взагалі іншого району Тернопільської області. Коли до нього звернулися люди, які представляли Почаївську лавру, він здійснив реєстраційну дію в обхід вже розпочатого розгляду іншим реєстратором,

– пояснив депутат.

Побачивши документ, юрист заповідник був просто ошелешений: "Фікція. Треба піти спитати того реєстратора: що ти вніс, хлопче?!"

Цей реєстратор Андрій Яремко працює в Тернополі у приміщенні без вивіски. Чоловік переконує, що в його діях не було жодного порушення, бо хто з яким проханням звертається – йому взагалі байдуже, а лавра надала всі необхідні документи. Яремко також стверджує, що не бачив у реєстрі, що цією справою займається інший реєстратор.

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Щодо того, наскільки законними ж дії держреєстратора, журналісти звернулись із запитом до Міністерства юстиції. Там відповіли, що перевірку можуть здійснити, тільки коли отримають скаргу від особи, що вважає свої права порушеними. Тепер у справу має втрутитися Міністерство культури. Там так і не відповіли на питання, як споруди Почаївської лаври замість державного заповідника перейшли в користування Московського патріархату.