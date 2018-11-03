10:00
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      УПЦ МП получила в пользование сооружения Почаевской лавры до 2052 года

      339 Читати новину українською
      Почаевская лавра находится в пользовании УПЦ МП до 2052 года
      Почаевская лавра находится в пользовании УПЦ МП до 2052 года / Фото из открытых источников

      Сооружения Почаевской лавры переданы в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года. Так утверждает депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница, который владеет документами государственного регистратора.

      Об этом сообщает ТСН.

      Вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Читайте также: Не УПЦ МП: в Минкульте назвали владельца Киево-Печерской и Почаевской лавр

      Выдержка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Срок действия – до 1 января 2052 года с правом пролонгации. Для государства этим документом созданы еще больше проблемы,
      – пояснил Паляница.

      Сооружения были изъяты из состава Кременецко-Почаевского заповедника еще в 2003 году во времена премьерства Виктора Януковича. Однако это распоряжение так и не было выполнено, поэтому летом 2018 года Министерство культуры поручило государственному заповеднику взять на баланс эти сооружения. В сентябре за документами обратились и заповедник, и лавра. Государственный регистратор, который должен был согласовать документы на пользу заповедника, не выполнил этого, поэтому лавра нашла другого регистратора.

      Пока тот рассматривал дело, регистрационное действие в нарушении законодательства осуществил регистратор вообще другого района Тернопольской области. Когда к нему обратились люди, которые представляли Почаевскую лавру, он совершил регистрационное действие в обход уже начатого рассмотрения другим регистратором,
      – объяснил депутат.

      Увидев документ, юрист заповедника был просто ошарашен: "Фикция. Надо пойти спросить у того регистратора: что ты внес, парень?!"

      Этот регистратор Андрей Яремко работает в Тернополе в помещении без вывески. Мужчина убеждает, что в его действиях не было никакого нарушения, потому что кто с какой просьбой обращается – ему вообще безразлично, а лавра предоставила все необходимые документы. Яремко также утверждает, что не видел в реестре, что этим делом занимается другой регистратор.

      Читайте также: Как будет распределяться имущество украинских церквей: объяснение Филарета

      Относительно того, насколько законны действия госрегистратора, журналисты обратились с запросом в Министерство юстиции. Там ответили, что проверку могут осуществить, только когда получат жалобу от лица, считающего свои права нарушенными. Теперь в дело должно вмешаться Министерство культуры. Там так и не ответили на вопрос, как сооружения Почаевской лавры вместо государственного заповедника перешли в пользование Московского патриархата.

      Теги: Новости политики Новости Украины УПЦ МП Религия Тернополь РПЦ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      "Батькивщина" с манипулятивной целью использовала Притулу: шоумен не сдерживает эмоции
       28 октября , 00:59
      Бывший игрок сборной Англии может сесть в тюрьму за сексуальные домогательства
       26 августа , 09:05
      "Дождь в Лондоне и Брексит – тоже моя вина": Моуринью иронично отреагировал на критику после победы над Ньюкаслом
       6 октября , 23:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук