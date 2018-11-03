УПЦ МП получила в пользование сооружения Почаевской лавры до 2052 года

Сооружения Почаевской лавры переданы в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года. Так утверждает депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница, который владеет документами государственного регистратора.

Об этом сообщает ТСН.

Вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

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Выдержка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Срок действия – до 1 января 2052 года с правом пролонгации. Для государства этим документом созданы еще больше проблемы,

– пояснил Паляница.

Сооружения были изъяты из состава Кременецко-Почаевского заповедника еще в 2003 году во времена премьерства Виктора Януковича. Однако это распоряжение так и не было выполнено, поэтому летом 2018 года Министерство культуры поручило государственному заповеднику взять на баланс эти сооружения. В сентябре за документами обратились и заповедник, и лавра. Государственный регистратор, который должен был согласовать документы на пользу заповедника, не выполнил этого, поэтому лавра нашла другого регистратора.

Пока тот рассматривал дело, регистрационное действие в нарушении законодательства осуществил регистратор вообще другого района Тернопольской области. Когда к нему обратились люди, которые представляли Почаевскую лавру, он совершил регистрационное действие в обход уже начатого рассмотрения другим регистратором,

– объяснил депутат.

Увидев документ, юрист заповедника был просто ошарашен: "Фикция. Надо пойти спросить у того регистратора: что ты внес, парень?!"

Этот регистратор Андрей Яремко работает в Тернополе в помещении без вывески. Мужчина убеждает, что в его действиях не было никакого нарушения, потому что кто с какой просьбой обращается – ему вообще безразлично, а лавра предоставила все необходимые документы. Яремко также утверждает, что не видел в реестре, что этим делом занимается другой регистратор.

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Относительно того, насколько законны действия госрегистратора, журналисты обратились с запросом в Министерство юстиции. Там ответили, что проверку могут осуществить, только когда получат жалобу от лица, считающего свои права нарушенными. Теперь в дело должно вмешаться Министерство культуры. Там так и не ответили на вопрос, как сооружения Почаевской лавры вместо государственного заповедника перешли в пользование Московского патриархата.