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      Когда состоится объединительный собор: вероятная дата проведения

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      21 ноября может состояться Объединительный собор
      21 ноября может состояться Объединительный собор / Фото из открытых источников

      Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля, может состояться 21 ноября, в день архистратига Михаила.

      Об этом со ссылкой на собственные источники, приближенные к Вселенской патриархии, сообщает российский "Коммерсант".

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      Отмечается, что вероятнее всего, Объединительный собор состоится 21 ноября. Эта дата является весьма символичной, поскольку это день архистратига Михаила, покровителя Киева.

      Ранее стало известно, что скорее всего новая церковь будет называться "Украинской православной церковью".

      Добавим, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках своего официального визита в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Религия УПЦ КП Томос Единая поместная церковь Новости политики
      Источник: 24 Канал
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