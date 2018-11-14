Відома дата проведення Об'єднавчого cобору щодо автокефалії УПЦ

Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, відбудеться 22 листопада.

Про це заявив колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП, а нині керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії протоієрей Георгій Коваленко в ефірі "Радіо Свобода".

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Раніше 24 канал повідомляв, що Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля може відбутися 21 листопада, у день архістратига Михаїла. За словами очільника УПЦ КП Філарета, Собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

Ми в перехідному періоді. Московський патріархат визначився і в цілому, і в Україні. Варто почекати. Обіцяють 22 листопада Об'єднавчий собор. Згідно церковних правил і традицій, будь-яке рішення священноначалля повинно бути рецепійоване, прийняте чи не прийняте, в тому числі духовенством і вірними,

– зазначив Коваленко.

Також, протоієрей впевнений, що всі помісні церкви будуть намагатися зробити все, аби цей конфлікт між не виріс на загальносвітовий рівень, тому підтримуватимуть стосунки і з Москвою, і з Константинополем. На його думку, в цьому процесі, патріархати скоріше, будуть намагатися вирішувати власні питання, ніж блокувати чи допомагати комусь з учасників процесу.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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