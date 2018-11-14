Известна дата проведения Объединительного собора относительно автокефалии УПЦ

Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля, состоится 22 ноября.

Об этом заявил бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП, а ныне руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии протоиерей Георгий Коваленко в эфире "Радио Свобода".

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Ранее 24 канал сообщал, что Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля может состояться 21 ноября, в день архистратига Михаила. По словам главы УПЦ КП Филарета, Собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября Объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепированно, принято ли не принято, в том числе духовенством и верующими,

– отметил Коваленко.

Также протоиерей уверен, что все поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы этот конфликт не вырос на общемировой уровень, поэтому будут поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем. По его мнению, в этом процессе патриархаты скорее будут пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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